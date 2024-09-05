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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır'dan Öğrencilere ve Velilere Tavsiyeler

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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamasının öncesinde öğrencilere ve velilere yönelik bir açıklama yaptı. Odakır, öğrencilere geleceğin mesleklerine yönlendirilmeleri gerektiğini, velilerin ise çocuklarının isteklerini ve beklentilerini göz ardı etmemeleri gerektiğini belirtti.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamasının öncesinde öğrencilere ve velilere yönelik bir açıklama yaptı. Başkan Şeyhi Odakır açıklamasında, "Öğrencilerimize yeni dönemde başarılar dilerken, kendilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlamaları gerektiğini, bugünün ve yarınların olanaklarını iyi değerlendirmeleri gerektiğini unutmamalarını hatırlatmak isterim" diye konuştu.

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın birinci dönemi 9 Eylül 2024 Pazartesi günü, ikinci dönemi de 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. Yeni eğitim öğretim yılında binlerce öğrenci ders başı yapacak. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, yeni dönem öncesinde hem velilere hem de öğrencilere yönelik tavsiyelerde bulunmak amacıyla açıklamalarda bulundu.

"Öğrencilerimizi geleceğin mesleklerine yönlendirmeliyiz"

Başkan Şeyhi Odakır, velilere yönelik yaptığı açıklamasında, evlatlarının okul ile ilişkilerini iyi gözlemlemeleri gerektiğini, neye eğilimleri olduklarını tespit etmeye çalışmaları gerektiğini belirtti. Odakır, kimi öğrencilerin sanatkarlığa, farklı mesleklere kabiliyeti olabileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kıymetli velilerimiz, hayatınızın en değerli varlıkları olan evlatlarınız yakında ders başı yapacak. Kimisi yeni başlayacak, kimisi de sınıf geçmiş olacak ya da mezuniyetine az kalmış olacak. Elbette her velimiz evladının okuyup halk içindeki tabiriyle 'adam' olmasını ister, diploma sahibi olmasını, kimseye muhtaç olmadan ayaklarının üzerinde durmasını ister. Biz büyükler evlatlarımızın geleceği için bunu bekler, isteriz. Bunları isterken çocuğumuzun isteklerini, beklentilerini, yönelimlerini unutmamalıyız. Günümüz şartlarında öğrencilerimizi geleceğin mesleklerine yönlendirmeliyiz. Onların neye becerileri varsa, neyi severek yapıyorlarsa bunları önceden sezebilmeliyiz. Eğer tespit etmekte zorlanıyorsak uzmanından destek almalıyız. Bugün fabrikalarda, sanayide, tarımda hayatın birçok alanında her zamankinden daha çok kalifiye, yetişmiş, yeterliliği yüksek kişilere ihtiyaç var. Bir avukata, bir doktora, bir mühendise, bir memura ihtiyaç olduğu kadar sanatkarlık yönü ağar basan işlerde de insanlara ihtiyacımız var. Bu eğitim yolculuğunda bunları göz ardı etmeyelim. Evet çocuklarımız okumalı, okulsuz olmaz ancak bunu yaparken başka başka beceriler de kazanmalı. Herkes diplomalı olmak, üniversite bitirmek zorunda değil. Velilerimiz bu konuları gözden kaçırmamalı. Bu yüzden velilerimize iyi bir dönem geçirmelerini ve iyi kararlar alabilmelerini diliyorum."

"Günümüzün ve geleceğin mesleklerini iyi araştırın"

Öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Başkan Odakır, "Değerli öğrencilerimiz, yeni bir döneme daha başlıyorsunuz. Kiminiz yeni bir sürece giriyor, kiminiz de devam ediyorsunuz. Gençler, okumak, bir meslek sahibi olmak kendinize yapacağınız en büyük yatırım. Hayatınızı kurmak ve sürdürmek için önemli bir süreçten geçiyorsunuz. İlginiz olduğu alanlarda eğitimler alıyor geleceğinizi hazırlıyorsunuz. Bu hazırlığınızı yaparken zaman zaman kendinizi test edin, neye beceriniz var, ne yapmak sizi mutlu eder ve kazanç sağlarsınız, hangi olanaklar daha çok es geçmeyin. Elbette bir diploma sahibi olmanız çok önemli ama diploma sahibi olacakken başka becerileriniz var mı yok mu bunları kendinizde gözlemleyin. Günümüzün ve geleceğin mesleklerini iyi araştırın. Hangi alanlarda yetişmiş kişilere ihtiyaç olabileceğini unutmayıp içerisinde yer aldığınız alanı kıyaslayıp doğru kararlar almaya çalışın. Gerektiğinde uzmanlardan, büyüklerinizden destek alın ki yarınınıza katkınız olsun. Bugün alacağınız kararlar, çalışmalar yarının en büyük temeli olacaktır. Kendinize yatırım yapın, okuyun, gezin, değerlendirin, ufkunuzu açacak çalışmalara girişin, yeni mesleklerde tecrübeler kazanın yani kendinizi ölçün. Bunlar size güzel katkılar sağlayacak. Hepinize başarılar, kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Odakır, yeni eğitim öğretim döneminde öğretmenlere de başarılar dileyerek, "Öğretmenlerimiz başımızın tacı. Evlatlarımız kendi evladı gibi görüp davranan, yaklaşan, öğüt veren, yönlendiren kıymetli öğretmenlerimize de sevgilerimi iletiyor, iyi bir dönem geçirmelerini temenni ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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