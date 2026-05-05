Kaynaşlı'da gıda üretim tesislerine inceleme

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde gıda üretimi yapan firmaların tesisleri tek tek incelendi.

Kaynaşlı'da yürütülen gıda üretim faaliyetleri kapsamında, Kaymakam Kemal Sefa Gökmenoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve teknik personel tarafından ilçede faaliyet gösteren işletmelere ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaret kapsamında ürünlerin üretim süreçleri ve gıda güvenliği uygulamaları hakkında bilgi alınırken tesislerde yürütülen faaliyetler yerinde incelendi.

Kaymakam Kemal Sefa Gökmenoğlu, ilçede faaliyet gösteren üretim tesislerinin yerel ekonomiye katkısına dikkat çekerek, gıda güvenliği ve kalite standartlarının önemini vurgulayarak çalışanlara kolaylıklar diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı