Kaymakamlar Arasında Hayırlı Olsun Ziyareti

Kaymakamlar Arasında Hayırlı Olsun Ziyareti
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Ağrı Eleşkirt Kaymakamı Ömer Saygılı, Diyadin ilçesinde yeni göreve başlayan Kaymakam Furkan Korkusuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İki kaymakam, sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ağrı Eleşkirt Kaymakamı Ömer Saygılı, Diyadin ilçesinde görevine yeni başlayan Kaymakam Furkan Korkusuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret kapsamında Kaymakam Saygılı, meslektaşı Furkan Korkusuz'a yeni görevinde başarılar diledi. İki kaymakam bir süre makamda görüşerek karşılıklı sohbet etti.

Kaymakam Furkan Korkusuz, nazik ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Eleşkirt Kaymakamı Ömer Saygılı'ya teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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