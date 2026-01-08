Haberler

Dinar Kaymakamı Uğuz, Şehit Ailelerinin Önemi Üzerine Vurguda Bulundu
Afyonkarahisar'ın Dinar Kaymakamı Hasan Uğuz, şehit ailelerinin Türk milletine en büyük emanetler olduğunu belirtti. 1994 yılında Tunceli'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali İlhan'ın eşi Firdevs İlhan'ı ziyaret eden Uğuz, devletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu ifade etti. Ziyaret, dualar ve iyi dileklerle sona erdi.

Gerçekleştirilen ziyarette şehidin aziz hatırası yad edilirken, Kaymakam Uğuz, İlhan ile bir süre sohbet etti. Uğuz, şehit ailelerinin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayarak, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

Ziyaret, dualar ve iyi temennilerle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

