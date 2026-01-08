Dinar Kaymakamı Uğuz, Şehit Ailelerinin Önemi Üzerine Vurguda Bulundu

Afyonkarahisar'ın Dinar Kaymakamı Hasan Uğuz, şehit ailelerinin Türk milletine en büyük emanet olduğunu ifade etti.

Kaymakam Uğuz, 1994 yılında Tunceli'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali İlhan'ın eşi Firdevs İlhan'ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette şehidin aziz hatırası yad edilirken, Kaymakam Uğuz, İlhan ile bir süre sohbet etti. Uğuz, şehit ailelerinin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayarak, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

Ziyaret, dualar ve iyi temennilerle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR