Kaymakam Tahir Ardal, Yangın Mağduru Aileyi Ziyaret Etti

Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal, Çiftlik Köyü'nde çıkan yangında evi tamamen kullanılmaz hale gelen Hüseyin Tamsu ve eşi Şadiye Tamsu'yu ziyaret etti.

Kaymakam Ardal, Tamsu ailesinin eksik ve ihtiyaçlarını sorarak gerekli işlemleri başlattı. Tamsu ailesi, Kaymakam Tahir Ardal'a, "Allah senden razı olsun evladım, teşekkür ederiz bizi unutmadığın için" diye belirtti. - BİLECİK