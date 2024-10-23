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Kaymakam Tahir Ardal, Yangın Mağduru Aileyi Ziyaret Etti

Kaymakam Tahir Ardal, Yangın Mağduru Aileyi Ziyaret Etti
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Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal, Çiftlik Köyü'nde çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Tamsu ailesini ziyaret ederek ihtiyaçlarını sordu ve gerekli işlemleri başlattı.

Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal, Çiftlik Köyü'nde çıkan yangında evi tamamen kullanılmaz hale gelen Hüseyin Tamsu ve eşi Şadiye Tamsu'yu ziyaret etti.

Kaymakam Ardal, Tamsu ailesinin eksik ve ihtiyaçlarını sorarak gerekli işlemleri başlattı. Tamsu ailesi, Kaymakam Tahir Ardal'a, "Allah senden razı olsun evladım, teşekkür ederiz bizi unutmadığın için" diye belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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