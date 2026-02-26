Bayındır Kaymakamı Murat Mete öğrencilerle iftarda buluştu

Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Ramazan ayı dolayısıyla öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Bayındır Kaymakamı Murat Mete, eşi Pınar Mete ile birlikte Ramazan ayının manevi atmosferini öğrencilerle paylaşmak amacıyla Hacı Sinan KYK Yurdu'nu ziyaret etti. Düzenlenen iftar programına İlçe Jandarma Komutanı İsmail Eşmeli, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Dr. Erdal İnce ile Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ali Salman da katıldı.

Program kapsamında üniversite öğrencileriyle aynı sofrada orucunu açan Kaymakam Mete, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı. İftar öncesi ve sonrasında öğrencilerin masalarını tek tek ziyaret eden Mete, gençlerle yakından ilgilenerek eğitim hayatları, gelecek planları ve talepleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Gençlerin enerjisi ve vizyonundan memnuniyet duyduğunu ifade eden Mete, devletin tüm imkanlarıyla öğrencilerin yanında olduğunu belirtti. Kamu kurumlarının kapılarının her zaman gençlere açık olduğunu dile getiren Mete, eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerin önemine dikkat çekti. Öğrencilerin yerel yönetimlerden beklenti ve önerileri de programda not alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı