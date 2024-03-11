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Kaymakam Muhammed Burak Akköz, minik öğrencilerle bir araya geldi

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Kars'ın Arpaçay ilçesinde Merkez Anaokulu minik öğrencileri 'Meslekleri Tanıyorum Projesi' çerçevesinde kurumları ziyaret ederek meslekleri tanıyor. Kaymakamımız Muhammed Burak Akköz'ü makamında ziyaret eden minik öğrencilerle uzun süre sohbet eden Kaymakam Akköz, çocuklara mesleğini ve kurumunu anlattı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Akköz, minik öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür etti. Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Kaymakam Akköz, minik öğrencilerle vedalaşarak makamından uğurladı. Minik öğrenciler, Arpaçay Adliyesi'nde ise savcı ve hakimlerle bir araya geldi. Ziyaretlerin ardından minik öğrenciler okullarını döndü.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, minik öğrencilerle bir araya geldi.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde Merkez Anaokulu minik öğrencileri 'Meslekleri Tanıyorum Projesi' çerçevesinde kurumları ziyaret ederek meslekleri tanıyor.

Kaymakamımız Muhammed Burak Akköz'ü makamında ziyaret eden minik öğrencilerle uzun süre sohbet eden Kaymakam Akköz, çocuklara mesleğini ve kurumunu anlattı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Akköz, minik öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür etti. Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Kaymakam Akköz, minik öğrencilerle vedalaşarak makamından uğurladı. Minik öğrenciler, Arpaçay Adliyesi'nde ise savcı ve hakimlerle bir araya geldi. Ziyaretlerin ardından minik öğrenciler okullarını döndü. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muhammed Burak Arpaçay Kars Eğitim Yerel Güncel Haberler

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