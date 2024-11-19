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Kaymakam Güzel, Yaşlı ve Engelli Vatandaşları Ziyaret Etti

Kaymakam Güzel, Yaşlı ve Engelli Vatandaşları Ziyaret Etti
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Bingöl'ün Genç İlçe Kaymakamı Muhammet Güzel, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Bingöl'ün Genç İlçe Kaymakamı Muhammet Güzel, yaşlı, hasta ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Genç Kaymakam Güzel, vatandaşlarla bir araya gelip sorun ve taleplerini dinliyor. Bu çerçevede Kaymakam Güzel, Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlarla evlerinde bir araya geldi. Ziyaret sırasında hane sakinleri ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Kaymakam Güzel, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Yapılan ziyarette Kaymakam Muhammet Güzel'e, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mecit Elüstü ile mahalle muhtarı Sait Nazlı eşlik etti. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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