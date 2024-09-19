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Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, Köy Ziyaretleriyle Vatandaşların Sorunlarını Dinledi

Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, Köy Ziyaretleriyle Vatandaşların Sorunlarını Dinledi
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Bingöl'ün Genç İlçe Kaymakamı Muhammet Güzel, Binekli, Yenisu, Pınaraltı, Elmagünü ve Sarmakaya köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Güzel, köy muhtarları ve sakinlerinden sorunları ve talepleri dinleyerek, şehitlerin kabirlerini de ziyaret etti.

Bingöl'ün Genç İlçe Kaymakamı Muhammet Güzel, köyleri ziyaret edip vatandaşların sorunlarını dinledi.

Genç Kaymakamı Güzel, beraberindeki kurum amirleri ile birlikte Binekli, Yenisu, Pınaraltı, Elmagünü ve Sarmakaya köylerini ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinledi. Kaymakam Güzel ve beraberindekiler, ilk olarak Binekli ve Yenisu köylerinde köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kaymakam Güzel, daha sonra köy mezarlığında şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Kaymakam Güzel ve beraberindekiler, aziz şehitlerin kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Kaymakam Güzel, daha sonra Pınaraltı, Elmagünü ve Sarmakaya köylerine ziyaretlerini sürdürdü. Köy muhtarları ve köy sakinleri tarafından karşılanan Kaymakam Güzel, vatandaşların taleplerini dinleyerek, yapılması planlanan hizmet alanlarını yerinde inceledi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muhammet Güzel Politika Yerel Genç

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