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Kaymakam Güzel, "Şehitlerimiz, en kıymetli değerlerimizdir"

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Bingöl'ün Genç ilçesi Kaymakamı Muhammet Güzel, "Şehitlerimiz bizim milletimizin kahramanları, bizlerin en kıymetli değerlerimizdir.

Bingöl'ün Genç ilçesi Kaymakamı Muhammet Güzel, "Şehitlerimiz bizim milletimizin kahramanları, bizlerin en kıymetli değerlerimizdir. Onların anneleri, babaları, eşleri, çocukları bizim emanetlerimizdir" dedi.

Genç ilçesi Kaymakamı Muhammet Güzel, hane ziyaretleri çerçevesinde ilçede ikamet eden şehit ailelerini ziyaret etti. Kaymakam Güzel, Şehit Mehmet Varan, Şehit Mehmet Koçdağı, Şehit Abdullah Tarakçı, Şehit Emine Peşmen ve Şehit Gülten Çakırcı ile Şehit Yüksel Çakar'ın ailelerini evlerinde ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

Ziyaretler esnasında şehit aileleriyle bir süre hasbihal ederek yakından ilgilenen Kaymakam Güzel, her zaman şehit ailelerinin yanında olacağını ifade ederek, "Şehitlerimiz bizim milletimizin kahramanları, bizlerin en kıymetli değerlerimizdir. Onların anneleri, babaları, eşleri, çocukları bizim emanetlerimizdir. Aziz şehitlerimizin ailelerine Devletimizin tüm kapıları daima açıktır. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler ihsan eylesin. Şehitlerimize de rahmetiyle muamele etsin" dedi.

Yapılan ziyaretlerde Kaymakam Muhammet Güzel'e, İlçe Emniyet Müdür Vekili Uğur Meral, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Deniz Işılar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mecit Elüstü eşlik etti. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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