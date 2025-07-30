Kaymakam Erdoğan, Bakım Merkezlerini Ziyaret Etti

Kaymakam Erdoğan, Bakım Merkezlerini Ziyaret Etti
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Iğdır Karakoyunlu ilçesindeki sosyal hizmet çalışmalarını inceleyen Kaymakam Fatih Erdoğan, Özel Akasya ve Özel Iğdır Bakım Merkezleri'ni ziyaret ederek, sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesindeki sosyal hizmet çalışmalarını yerinde incelemeye devam eden Kaymakam Fatih Erdoğan, Özel Akasya Bakım Merkezi ile Özel Iğdır Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında merkezlerin mevcut durumu, sunulan hizmetler ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Kaymakam Erdoğan, bakım hizmetlerinden faydalanan vatandaşlar ile bir araya gelerek talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Vatandaşların huzuru ve yaşam kalitesinin artırılması adına yapılan bu tür hizmetlerin önemine vurgu yapan Kaymakam Erdoğan, bakım merkezlerinde görev yapan personellere de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ziyaret, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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