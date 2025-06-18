Kastamonu'da Kırık Ayağı ile Yavru Ceylan Tedavi Altına Alınacak

Kastamonu'nun Araç ilçesinde ayağı kırık halde görüntülenen yavru ceylanın bulunarak tedavi altına alınması için Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş, önüne çıkan anne ceylan ile yavrusunu görüntüledi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yavru ceylanın ayağının kırık olduğu ve bu şekilde yürümeye çalıştığı kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri harekete geçti. Ekipler, ilk olarak yavru ceylanı görüntüleyen şahıs ile görüşerek yer tespiti yaptı. Daha sonra bölgeye fotokapan kuran ekipler, dron yardımıyla da arazi taraması yaptı.

Ekipler yavru ceylanın bulunması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU