Kastamonu'da Kırık Ayağı ile Yavru Ceylan Tedavi Altına Alınacak

Kastamonu'da Kırık Ayağı ile Yavru Ceylan Tedavi Altına Alınacak
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde ayağı kırık halde bulunan yavru ceylan için Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerin ardından ceylanın yerini tespit eden ekipler, bölgeye fotokapan ve dron ile tarama yapıyor.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde ayağı kırık halde görüntülenen yavru ceylanın bulunarak tedavi altına alınması için Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş, önüne çıkan anne ceylan ile yavrusunu görüntüledi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yavru ceylanın ayağının kırık olduğu ve bu şekilde yürümeye çalıştığı kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri harekete geçti. Ekipler, ilk olarak yavru ceylanı görüntüleyen şahıs ile görüşerek yer tespiti yaptı. Daha sonra bölgeye fotokapan kuran ekipler, dron yardımıyla da arazi taraması yaptı.

Ekipler yavru ceylanın bulunması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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