Kars Valisi Ziya Polat, Halk Günü Toplantılarıyla Vatandaşları Dinliyor

Kars Valisi Ziya Polat, Halk Günü Toplantıları kapsamında vatandaşları ağırladı.

Valilik Açık Kapı Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Halk Günü buluşmasında vatandaşların çeşitli konulardaki sorun ve taleplerini dinleyen Vali Ziya Polat, vatandaşlar tarafından dile getirilen konuların incelenmesi ve çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi.

Göreve başladığı günden itibaren vatandaşlarla iç içe olan Vali Ziya Polat, halk günü toplantısında vatandaşları ağırlıyor. Vatandaşların taleplerini dinliyor. Vatandaşların taleplerini tek tek not alıyor. Bir sonraki toplantıda ise ilgili birim amirlerine aldığı notlarının sonuçlarını soruyor.

Kars'ta Halk Günü toplantılarına katılan vatandaşlar, valiliğin uygulamasından son derece memnun, vatandaşlar toplantılarda sorunlarını direk Vali Polat'a aktarma fırsatı buluyor.

Kars Valiliği'nce düzenlenen Halk Günü toplantılarının devam edeceği öğrenildi. - KARS