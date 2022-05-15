Kars'ta muhtar mahalleli kadınlarla buluştu - Haberler

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Kars'ta muhtar mahalleli kadınlarla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kars'ta muhtar mahalleli kadınlarla buluştu

Kars'ta muhtar mahallesinde ikamet eden kadınlarla bir araya geldi.

KARS MERKEZ, KARS (İHA) - Kars'ta muhtar mahallesinde ikamet eden kadınlarla bir araya geldi. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada birlik, beraberlik mesajları verildi.

Kars Merkez Ortakapı Mahallesi Muhtarı Mürteza Barış Kırtay, Polisevi'nde düzenlendiği kahvaltıda mahalledeki kadınlarla buluştu. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, kadınlar mahalle sakinleri olarak hem birlikte kahvaltı yaptı, hem de sohbet ederek hasret giderdi.

Muhtar Mürteza Barış Kırtay, "Kadınlar, bizim başımızın tacıdır. Dünyada ki en değerli insan; annelerimizdir, yani kadınlarımızdır. Annelerimizin kıymetini, kadınlarımızın değerini bilmeliyiz. Bu gün burada kahvaltıda bir araya geldik. Kahvaltımıza iştirak eden mahalle sakinlerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından muhtar Mürteza Barış Kırtay, bir süre kadınlarla sohbet etti. Komşuluk ilişkilerinin pekiştirildiği kahvaltıda, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Ortakapı Mahallesi muhtarlığınca düzenlenen kahvaltı yoğun ilgi gördü. Muhtar Kırtay, kahvaltıya katılan kadınlara teşekkür etti. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kars Merkez, Muhtar, Kars, Yerel, Haberler

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