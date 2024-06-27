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Kars'ta Kuran Kursu Öğrencilerinden 'Özgür Filistin' Etkinliği

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Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Okçuoğlu köyünde Kuran Kursu öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlere destek amacıyla 'Özgür Filistin' etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında çocuklar, camide uçurtma uçurarak Filistin'deki katliama dikkat çekti.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Okçuoğlu köyünde Kuran Kursu öğrencileri, "Özgür Filistin" etkinliği düzenledi.

Okçuoğlu köyü çocukları, Cami İmam Hatibi Muhammed Meral öncülüğünde İsrail tarafından Gazze'ye düzenlenen saldırılarda yaralanan ve hayatını kaybeden insanlara destek için "Özgür Filistin" temalı farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında camide uçurtma yapan çocuklar, yaptıkları uçurtmaları daha sonra gökyüzüne uçurarak, Filistin'da yaşanan katliama dikkat çekti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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