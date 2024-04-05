Kars İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, öğrencileri kabul etti
Kars merkez Yenişehir İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 179'ncu yıldönümü dolayısıyla, Kars İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka'yı ziyaret etti.
Öğrencilerle tek tek ilgilenen Saka, emniyet teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi vererek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öğrencilerin sorularına içtenlikle cevap veren Saka, öğrencilerden gelen isteklerin de yerine getirileceği sözünü verdi.
Öğrencilere çeşitli hediyeler takdim eden Saka, çocuklara birimleri gezdirdi. Öğrencilerin ziyareti hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi. - KARS