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Kardiyoloji Uzmanı Dr. Furkan Bölen Adıyaman Besni Devlet Hastanesi'nde Göreve Başladı

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Furkan Bölen Adıyaman Besni Devlet Hastanesi'nde Göreve Başladı
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Dr. Furkan Bölen, Adıyaman Besni Devlet Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı olarak hasta kabulüne başladı. İstanbul'da doğan Dr. Bölen, tıp eğitimini Ordu Üniversitesi'nde tamamlayarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde kardiyoloji alanında uzmanlık yapmıştır. Girişimsel kardiyoloji ve damar hastalıkları gibi alanlarda çalışmalarına devam ediyor.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Furkan Bölen, Adıyaman Besni Devlet Hastanesi'nde göreve başladı.

Adıyaman Besni Devlet Hastanesi'nde atanan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Furkan Bölen hasta kabulüne başladı.

1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Dr. Furkan Bölen, 2012-2018 yılları arasında tıp eğitimini Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. 2019 yılında Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS), İstanbul Medeniyet Üniversitesi Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Kardiyoloji bölümünü kazandı. 2019-2024 yılları arasında Kardiyoloji uzmanlık eğitiminin ardından 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası kapsamında Besni Devlet Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı olarak atandı. Besni Devlet Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak göreve başlayan Dr. Furkan Bölen, hasta kabulüne başladı.

Aynı zamanda birçok ulusal ve uluslararası dergide makaleleri bulunan Furkan Bölen'in birçok ulusal ve uluslararası kongrelerde sözlü sunumları ve poster bildirileri de yer alırken halen girişimsel kardiyoloji, damar hastalıkları, anjio, stent ve elektrofizyoloji, ritm bozuklukları, kalp pili alanında çalışmalarına devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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