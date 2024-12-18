Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde Terör Tuzağına Düşmeme Semineri

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Özel Güvenlik ve Koruma Öğrenci Topluluğu tarafından 'Terör Tuzağına Düşme' konulu seminer düzenlendi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle gençleri, terör örgütlerini eleman temin etme faaliyetlerine karşı bilinçlendirmek için düzenlenen seminere KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kasım Karataş, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Özel Güvenlik ve Koruma Öğrenci Topluluğunun kuruluş amacı hakkında yapılan bilgilendirme ile sürdü. Programın açış konuşmasını yapan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kasım Karataş, "Bugün burada gençlerimizin terör örgütlerinin tuzaklarına düşmemesi için bir farkındalık oluşturmak adına bir araya geldik. Yüksekokulumuz öğrencileri tarafından kurulan Özel Güvenlik ve Koruma Topluluğunun gayretleri ve Karaman İl Emniyet Müdürlüğümüzün katkılarıyla düzenlenen bu anlamlı etkinlikte geleceğimiz olan siz değerli gençlerimizin bilinçlenmesini sağlamak oldukça önemlidir. Nitekim gençlerimizi zihinlerini korumak, onların terör örgütlerinin tuzaklarına karşı bilinçli ve güçlü bireyler olarak hayata devam etmelerini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ise gençlere tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi: "Sevgili gençler, sizler bizler için kıymetlisiniz ve sizlere ne anlatabilirsek bizim için önemli. Bulunduğunuz ortamlarda oturduğunuz, gezdiğiniz yerlerde lütfen dikkatli olun. Size kimin yaklaştığını, niye yaklaştığını, ne istediğini sorgulayın. Her yaklaşana her size arkadaşlık önerene veya samimi davranana lütfen hemen inanmayın. Çünkü dışarısı sandığınız kadar güvenli değil. Sonrasında ciddi sorunlar yaşayabiliyorsunuz, başka yönlere çekilebiliyorsunuz. Bu durumlar da bizi üzüyor. Banka hesaplarınızı, IBAN numaralarınızı lütfen kimseyle paylaşmayın. Savcılıktan polisten arıyoruz diyenlere itibar etmeyin. Bizim burada bulunma amacımızın tamamen sizin güvenliğiniz olduğunu unutmayınız."

Konuşmaların ardından Karaman İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Erkam Arslan, terör, Türkiye'de aktif terör örgütleri ve terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri konuları hakkında gençleri bilgilendirdi.

Seminer, teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi. - KARAMAN