Karaman'da Çocuk Oyun Köyü Ana Kucağı Hizmete Açıldı

Karaman'da özel çocukların kendilerini diğer çocuklardan farklı hissetmeyip birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri bir buluşma noktası olarak düşünülen "Çocuk Oyun Köyü" projesinin "Ana Kucağı" etabı hizmete açıldı.

Karaman Belediyesinin önemli ve örnek projelerinden biri olan Çocuk Oyun Köyü Ana Kucağı projesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hizmete sunuldu. Bin 500 metre kare kapalı alana sahip olan sosyal tesiste; kendi alanlarında uzman psikologlar, hemşireler, sosyal hizmet uzmanları ve sanat eğitmenleri eşliğinde özel eğitime gereksinim duyan çocukların gelişimlerine katkıda bulunulması amaçlanıyor. Tesis içerisinde yer alan sinema, engelli oyun grupları, bireysel eğitim salonları, kafeterya, fizik tedavi odaları, tv izleme, dinlenme ve aktivite alanları ile özel çocukların kendilerini diğer çocuklardan farklı hissetmeyerek hep birlikte eğlenip öğrenebilmeleri sağlanacak. Üniversite Mahallesi, yeni stadyum yanına yapılan ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yoğun katılımla gerçekleşen açılışa Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'da katıldı. Büyük bir sevgi seliyle karşılanan Kalaycı, çocuklar ve aileleriyle tek tek yakından ilgilenerek onlarla bir süre sohbet etti. Açılışa katılan vatandaşlar, bu anlamlı proje için Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'ya teşekkür ederek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. - KARAMAN