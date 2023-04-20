Karadeniz Ereğli Belediyesi, Şehir Mezarlığında Mevlit Programı Düzenledi

Karadeniz Ereğli Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde şehir mezarlığında mevlit programı düzenledi. Belediye, program kapsamında yurttaşlara 25 bin çiçek fidesi dağıttı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, geleneksel hale getirdiği arife günü mevlit programını şehir mezarlığında bugün yaptı. Öğle namazının ardından şehir mezarlığında düzenlenen programa, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, önceki dönem Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan, siyasi parti ilçe başkanları, siyasi partilerin Zonguldak milletvekili adayları, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Posbıyık, yurttaşların Ramazan Bayramı'nı kutladığı konuşmasında şunları söyledi:

"30 yıl önce başlattık bu güzelliği. Şehir mezarlığında, müftülüğümüzün öncülüğünde değerli hocalarımızla 30 yıldır burada, ebediyete gönderdiğimiz büyüklerimiz ve ülkemizde şehit olan, depremde vefat eden birçok şehidimiz için de burada dualarımızı yapıyoruz. Ruhumuzu tazeliyoruz. Bu ortamı yaratan müftü vekilimize, hocalarımıza, Ereğli halkı adına şükranlarımızı sunuyorum. Allah bunun devamını getirmeyi nasip etsin.

Deprem hepimizi derinden üzdü, Ereğli dayanışma olarak gereğini yaptı. Bu dönem çok acılar çektik, ondan önce pandemi acısı çektik. Enflasyon sıkıntıları. Sıkıntılı dönemler geçirdik ama buraya geldiğimiz zaman büyüklerimizi ebediyete intikal edenleri hatırladıkça hiç değilse rahat bir nefes alıyoruz. Ben de sevgili kardeşimi kaybettim. Allah razı olsun hepinizden, cenazemize geldiniz, acımızı paylaştınız. Hayat böyle. Hayat boş. Hiç kimseyi kırmamak, üzmemek; bütün amaç hedef bu olmalı. Ben, birçok zengini mezara indirdim, yanında sadece bir kefen vardı. Ailemizin geçimi için hem çalışmak hem vecibelerimizi yerine getirmek hem de insanlarla olan münasebetlerimizi üst noktaya getirmek gerekir. Başka hiçbir şeyin önemi yok.

Bugün Ereğli'deki bütün mezarlıklarda ekiplerimiz temizliklerini yaptı, gülsuyu ve mevlit şekerlerini teslim ettik. Oralarda da dualar okunuyor. Allah hepimizin geçmişlerinin ruhunu şad etsin, mekanları cennet olsun. Sayın müftümüzden, hocalarımızdan Allah razı olsun. Ben ve ekibim, geçmişine değer veren insanlarız. Bir yetkilinin ölüsüne sahip çıkıp çıkmadığına, müdürlüğüne, mezarlığından bakmak gerek. Halkımızla birlikte el ele mevlidimizi okutuyoruz. 25 bin çiçek fidesi getirdik, mezarlığın değişik noktalarında aynı anda dağıtmaya başlayacağız. Ramazanımız güzel geçti. Bayramımız da çoluk çocuğumuzla en güzel şekilde geçsin inşallah. Nice Ramazanlarda, Kurbanlarda beraber olmayı Allah bize nasip etsin diyorum. Allah razı olsun. İyi bayramlar."

Belediyenin kurduğu SBD TV'den de canlı yayınlanan mevlit programı sonrası yurttaşlara 25 bin adet çiçek fidesi dağıtıldı.