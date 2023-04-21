Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde Bayramlaşma
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Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ramazan Bayramı’nın ilk günü belediyede düzenlenen bayramlaşma programında, personel, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve yurttaşlarla bayramlaştı.
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ramazan Bayramı'nın ilk günü belediyede düzenlenen bayramlaşma programında, personel, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve yurttaşlarla bayramlaştı.
Kdz. Ereğli Belediyesi'nde düzenlenen bayramlaşma programı, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Başkan Halil Posbıyık'ın makamında yapıldı. Başkan Posbıyık ve eşi Neriman Posbıyık, belediye personeli, zabıta, itfaiye, birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, gazeteciler ve yurttaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.