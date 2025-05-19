Karacasu'da LGS'ye Hazırlanan Öğrencilere Etüt Desteği

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, LGS'ye hazırlanan öğrenciler için düzenlenen etüt programları Karacasu Kaymakamlığı'nın desteğiyle devam ediyor.

Karacasu Kaymakamlığı LGS'ye hazırlanan öğrencilerin Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) bünyesinde yürütülen etüt programlarıyla desteklendiğini belirtti. Kaymakamlıktan yapılan sosyal medya paylaşımında, "Karacasu'da LGS'ye hazırlanan öğrencilerimiz, hafta sonlarını geleceğe yatırım yaparak geçiriyor. SODAM merkezimizde devam eden etüt programlarımızla onların yalnız olmadığını hissettirmeye devam ediyoruz. Çünkü yarınları inşa etmek, bugünden başlar" ifadelerine yer verildi. - AYDIN