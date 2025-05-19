Karacasu'da LGS'ye Hazırlanan Öğrencilere Etüt Desteği

Karacasu'da LGS'ye Hazırlanan Öğrencilere Etüt Desteği
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde, LGS'ye hazırlanan öğrenciler için düzenlenen etüt programları Karacasu Kaymakamlığı'nın desteğiyle sürdürülüyor. Öğrencilerin Sosyal Dayanışma Merkezi'nde sağlanan destekle eğitimlerine katkı sağlanıyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, LGS'ye hazırlanan öğrenciler için düzenlenen etüt programları Karacasu Kaymakamlığı'nın desteğiyle devam ediyor.

Karacasu Kaymakamlığı LGS'ye hazırlanan öğrencilerin Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) bünyesinde yürütülen etüt programlarıyla desteklendiğini belirtti. Kaymakamlıktan yapılan sosyal medya paylaşımında, "Karacasu'da LGS'ye hazırlanan öğrencilerimiz, hafta sonlarını geleceğe yatırım yaparak geçiriyor. SODAM merkezimizde devam eden etüt programlarımızla onların yalnız olmadığını hissettirmeye devam ediyoruz. Çünkü yarınları inşa etmek, bugünden başlar" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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