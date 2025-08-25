Karacasu'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlenecek

Karacasu'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlenecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, Kaymakamlık tarafından 25 Ağustos'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek kan bağışı kampanyasına tüm halk davet edildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Karacasu Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, 25 Ağustos Pazartesi günü 11.00 - 18.00 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağışı kampanyası gerçekleştirileceği duyuruldu. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşların tok karnına gelmeleri ve kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerektiği hatırlatıldı. 'Kan bağışı hayat kurtarır' vurgusuyla yapılan çağrıda, tüm Karacasu halkı kampanyaya davet edilirken, "Birbirimize candan bağlıyız. Sen de kan bağışçımız ol, ihtiyacı olan milyonları hayata bağlayalım. Bir ünite kan, üç can demek" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ünlü profesör Bengi Başer'in 'Hırtlar Vadisi' paylaşımına suç duyurusu

Ünlü profesörün 'Hırtlar Vadisi' paylaşımına suç duyurusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin'de cemaat namaz kılarken camiye oğlak girdi

Namaz kılan cemaat neye uğradığını şaşırdı! Bir anda camiye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.