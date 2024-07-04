Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz'un katılımıyla "Koruyucu Aile Günü" etkinliği düzenlendi.

Safranbolu ilesinde düzenlenen etkinlikte koruyucu aileler ve çocuklarla bir araya geldi. Vali Yavuz ve Süreyya Yavuz, koruyucu ailelerle yakından ilgilenerek, çocuklarla keyifli vakit geçirdi.

Etkinlikte konuşan Vali Yavuz, "Koruyucu Aile Günü kapsamında siz değerli koruyucu aile ve çocuklarımızla bir araya gelmek istedik. Tüm çocuklarımız siz değerli ailelerimize emanet. Her birinizin sizlere emanet olan çocuklarımıza çok iyi baktığını gördüm. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı kanatlarınız altına alarak, onlara şefkat ve güler yüz gösterdiğiniz çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluktan okunuyor zaten. Karabük'te daha fazla çocuğumuza kol kanat gerecek yeni koruyucu aileler bulmamız lazım. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Sizlerin de desteğiyle yeni ailelerimizin aramıza katılacaklarına inancım tamdır" dedi.

Etkinliğe ayrıca Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ile koruyucu aileler ve çocuklar katıldı. - KARABÜK