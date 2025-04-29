Karabük Üniversitesi'nde Yoğun İlgiyle Gerçekleşen Yaş Pasta Atölyesi

Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KASEM) tarafından düzenlenen "Kat Kat Lezzet: Yaş Pasta Atölyesi", yoğun ilgi gördü. Atölyeye katılanlar, pastacılığın ileri tekniklerini öğrenerek kendi yaş pastalarını hazırladı ve eğitim sonunda sertifikalarını almaya hak kazandı.

Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yılmaz'ın eğitmenliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmasına 13 kişi katıldı. Toplam 12 saat süren eğitim programında, güncel pastacılık trendlerine odaklanılırken katılımcıların uygulamalı çalışmalarla bilgilerini pekiştirmeleri sağlandı.

Atölyede hem teorik hem de pratik bilgiler aktarıldı. Katılımcılar, yaş pasta yapımında kullanılan ileri düzey teknikleri öğrenerek kendi pastalarını hazırladı. Eğitim sonunda katılımcılara başarıyla tamamladıkları programın ardından sertifikaları takdim edildi. - KARABÜK