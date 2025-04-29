Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Bahçeli'den İBB'ye 'kaçak toplantı' tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu

Karabük Üniversitesi'nde Yoğun İlgiyle Gerçekleşen Yaş Pasta Atölyesi

Karabük Üniversitesi'nde Yoğun İlgiyle Gerçekleşen Yaş Pasta Atölyesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi KASEM tarafından düzenlenen 'Kat Kat Lezzet: Yaş Pasta Atölyesi', 13 katılımcıyla gerçekleştirildi. Eğitimde ileri pastacılık teknikleri öğretilirken, katılımcılar kendi yaş pastalarını yapmayı öğrendi ve sertifikalarını almaya hak kazandı.

Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KASEM) tarafından düzenlenen "Kat Kat Lezzet: Yaş Pasta Atölyesi", yoğun ilgi gördü. Atölyeye katılanlar, pastacılığın ileri tekniklerini öğrenerek kendi yaş pastalarını hazırladı ve eğitim sonunda sertifikalarını almaya hak kazandı.

Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yılmaz'ın eğitmenliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmasına 13 kişi katıldı. Toplam 12 saat süren eğitim programında, güncel pastacılık trendlerine odaklanılırken katılımcıların uygulamalı çalışmalarla bilgilerini pekiştirmeleri sağlandı.

Atölyede hem teorik hem de pratik bilgiler aktarıldı. Katılımcılar, yaş pasta yapımında kullanılan ileri düzey teknikleri öğrenerek kendi pastalarını hazırladı. Eğitim sonunda katılımcılara başarıyla tamamladıkları programın ardından sertifikaları takdim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.