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Karabük'te Kaçak Avcılığa Operasyon: 10 Kişiye Ceza

Karabük'te Kaçak Avcılığa Operasyon: 10 Kişiye Ceza
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Karabük'ün Yenice ilçesinde kaçak avcılık yapan 10 şahıs, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslara idari ceza kesilirken, 9 av tüfeğine de el konuldu.

Karabük'ün Yenice ilçesinde kaçak avcılık yapan 10 kişiye idari para cezası kesilerek av tüfeklerine el konuldu.

Karabük Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında koruma ve kontrol faaliyetlerinde kaçak avcılık yapan 10 kişiyi suçüstü yakalandı. Şahıslar hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanuna muhalefetten idari yaptırım uygulanırken 9 tüfeğe de el konuldu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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