Haberler

Kalp krizi sonucu ölen iş adamı Yusuf Akdoğan, Düzce Kaynaşlı'da toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kalp krizi sonucu ölen iş adamı Yusuf Akdoğan, Düzce Kaynaşlı'da toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş adamı Yusuf Akdoğan için cenaze namazı kılındı. Akdoğan'ın cenazesi, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı namazın ardından toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş adamı Yusuf Akdoğan, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yol üzerinde dinlenme tesisleri olan iş adamı Yusuf Akdoğan, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Akdoğan için Kaynaşlı'da kılınan cenaze namazına yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Akdoğan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Danla Bilic 9. kez ameliyat masasına yattı: Sağlık durumunu açıkladı

"Yalvarıyorum, yaptırmayın" demişti! Danla Bilic 9. kez ameliyat oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Victor Osimhen'den sevindiren gelişme!

Galatasaray'a müjde!
Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Resmen iflas etti

Türkiye'nin devleriyle çalışıyordu! Mahkemeden iflas kararı çıktı
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti

Memleketine döndü! Görüntüsü olay oldu
Ceyda Düvenci'nin son hali dikkat çekti! 'Evlilik yaramış'

Ünlü oyuncuyu görenler aynı detaya takıldı! "Gençleşmiş resmen"
Böyle bulunmuşlardı! Kağıthane'de 3 gün süren işkenceyi ve nasıl kurtulduklarını anlattılar

Böyle bulunmuşlardı! İşkenceyi ve nasıl kurtulduklarını anlattılar
A Milli Takım'da sakatlık! İdmanı yarıda bıraktı

A Milli Takım'da sakatlık! İdmanı yarıda bıraktı
Gökçe Bahadır'dan yeni hamilelik pozu! Karnı iyice belirginleşti

Gökçe Bahadır'dan yeni hamilelik pozu! Karnı iyice belirginleşti