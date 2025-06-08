Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Yusuf Taşpınar Hayatını Kaybetti
Kayseri Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yusuf Taşpınar, kurban keserken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Taşpınar, Kırşehir'in Mucur ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği kadrosunda görev yapan polis memuru Yusuf Taşpınar; kurban keserken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Polis memuru Taşpınar; Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.
Edinilen bilgiye göre Mucur ilçesinde bulunan polis memuru Yusuf Taşpınar; dün kurban keserken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Merhum polis memuru Taşpınar'ın cenaze namazı; Mucur ilçesi Çarşı Camii'nde öğle namazını müteakip kılındı. Kılınan namazın ardından Taşpınar'ın cenazesi; Hamidiye Mezarlığı'na defnedildi.
Acılı aile ize merhumun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kayseri'de görev yaptığı meslektaşları ise Taşpınarı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. - KIRŞEHİR