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Eskişehir'de Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Eskişehir'de görev yapan polis memuru Savaş Aydın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aydın, Bursa'da düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı. Orhangazi'de toprağa verilen Aydın'ın cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı.

Görev yaptığı Eskişehir'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Savaş Aydın, Bursa'da resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Orhangazi'li Şehit babası Seyfi Öztürk'ün damadı olan, Polis memuru Savaş Aydın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Erzurum'dan Eskişehir'e tayin olan ve Eskişehir'deki görevine başlamak için gün sayarken, yeni evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Orhangazi'de son yolculuğuna uğurlandı

49 yaşında evli ve 2 çocuk babası olan Polis Memuru Savaş Aydın, öğlen vakti Gazi Orhanbey Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Orhangazi Yeni Mezarlıkta toprağa verildi. Savaş Aydın'ın cenaze törenine Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Savaş Aydın Kalp Krizi Eskişehir Bursa Yerel Yaşam Haberler

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