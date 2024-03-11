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Kahramanmaraş'ta Ramazan Sofralarının Vazgeçilmezi: Maraş Eli Böğründe

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Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli tescilli ürünü olan Maraş Eli Böğründe yemeği, Ramazan ayında iftar sofralarını süslüyor. Et, domates, sarımsak, biber ve baharatlarla hazırlanan bu lezzetli yemek, ustaların maharetli ellerinde asırlardır pişiriliyor. İki kişilik maliyeti ise 300 lira.

Kahramanmaraş'ta ustaların maharetli ellerinde hazırlanan 'Maraş Eli Böğründe' yemeği, Ramazan'da iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli tescilli ürünü 'Maraş Eli Böğründe' sofraları Ramazan ayında da süsleyecek. Kahramanmaraş'ın geleneksel lezzetlerinin başında yer alan halk dilinde 'Yan yana' ve 'Eli Böğründe' olarak adlandırılan yemek iftar sofralarını süslemeye devam ediyor. Ramazan'da sıklıkla tüketilen yemek et, domates, sarımsak, biber ve üzerine bırakılan baharatlardan hazırlanıyor.

Odun ateşinde yaklaşık bir saat pişirilen yemek, özellikle iftar saatlerinde vatandaşların tercihleri arasında.

Ustaların maharetli ellerinde asırlardır hazırlanan iki kişilik yemeğin maliyeti ise 300 lira.

Maraş Eli Böğründe yemeğini hazırlayan Eyüp Kamalak, "Ramazan'da akşam saatlerine doğru işlerimiz yoğunlaşır. Et, domates, biber, sarımsak ve baharatlar gibi ürünlerin birleşmesi ile oluşuyor. Şehir dışından memleketimize gelen insanlar da bu yemekten ister. Ramazan ayı boyunca iftarların vazgeçilmezi" dedi.

Kasap ve fırın ustası Eyüp Yurtal ise, "Eskiden insanlar kasaptan eti alır tenekede pişirilirdi. Domates ve biberini alır ona göre kaç kişilik ise ekmeğini de alıp afiyetle yerdi. En hızlı en seri ve lezzetli yemek bu. Memleketimizin kendine has lezzeti. Bu yemeğin iki kişilik maliyeti salatası, ekmeği, içeceği ve pişirimi 300 lira" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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