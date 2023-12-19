Kadınlar Kartepe'de Dekoratif El Sanatları Kursuna Katılıyor

Kartepe Maşukiye Mahalle Konağında açılan dekoratif el sanatları kursuna katılan kadınlar yeteneklerini keşfediyor.

Kartepe Belediyesi bünyesinde bulunan KAR-MEK Kurslarında yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla kadınlar ilgi duydukları alanlarda kayıt yaptırarak yeteneklerini keşfetmeye başladı. Maşukiye Mahalle Konağında açılan dekoratif el sanatları kursu kadınlardan büyük ilgi görüyor. Kursta geri dönüşüm malzemeleri kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor.

Maşukiye KAR-MEK el sanatları kursu öğretmeni Vicdan Göremen, "Burada her türlü üründen faydalanarak sanat eserleri ortaya çıkarıyoruz. Evlerimizde atık durumda olan şişeler, tabaklar, tepsiler bunların üzerinde uygulanan teknikler ve süsleme ile yeniden hayat buluyorlar. Burada kullanılmaz duruma gelmiş araba camından çok güzel süs tabakları yaptık. Kağıttan sepetler, çantalar yapıyoruz. Kadınlarımız hazırladıkları bu ürünlerden kendilerine gelir de elde ediyorlar. Aklınıza gelebilecek her malzemeden dönüşüm süreciyle şık ve fonksiyonel eserler üretiyoruz" dedi. - KOCAELİ