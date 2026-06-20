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Kadıköy'de yapılacak dev cami için ilk kazı başladı

Kadıköy'de yapılacak dev cami için ilk kazı başladı
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Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda yapılacak cami için ilk kazı ve saha hazırlık çalışmaları başladı. Bölgedeki ibadet ihtiyacını karşılaması hedeflenen proje havadan görüntülendi.

Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda yapılacak olan cami projesinde ilk inşaat çalışmaları başladı. Kadıköy'ün yeni simgelerinden biri olması beklenen caminin yapımına yönelik başlatılan çalışmalar havadan görüntülendi.

İstanbul'un en yoğun noktalarından biri olan Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda inşa edilecek cami için ilk kazı ve saha hazırlık çalışmalarına başlandı. Bölgedeki ibadet alanı ihtiyacına cevap vermesi hedeflenen caminin tamamlandığında özellikle vapur iskelesi, metro ve otobüs duraklarının bulunduğu bölgede yoğun bir cemaat tarafından kullanılması bekleniyor.

İnşaat alanında iş makinelerinin çalıştığı görülürken, projeye ilişkin ilk etap kazı çalışmalarının sürdüğü gözlendi. Havadan görüntülenen alanda ekiplerin temel hazırlıkları kapsamında çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü dikkat çekti.

Kadıköy'ün siluetine yeni bir değer katması planlanan cami projesinin inşaat sürecinin önümüzdeki dönemde hız kazanması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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