Japonya'da Rekor Sıcaklık: 41,2 Derece ile Yeni Tarih Yazıldı

Japonya'nın Hyogo eyaletinde bulunan Tamba şehrinde 41,2 derecelik rekor sıcaklık değeri ölçüldü. 2018 ve 2020 yıllarında kaydedilen 41,1 derecelik sıcaklık rekoru yenilenmiş oldu.

Son günlerde ülke genelinde etkili olan aşırı sıcaklarla boğuşan Japonya, tüm zamanların en sıcak gününü yaşadı. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) verilerine göre, Hyogo eyaletinde bulunan Tamba şehrinde 41,2 derecelik rekor sıcaklık değeri ölçüldü. Son gelişmeyle birlikte 2018 yılında Saitama eyaletindeki Kumagaya şehrinde ve 2020 yılında Shizuoka eyaletindeki Hamamatsu şehrinde kaydedilen 41,1 derecelik sıcaklık rekoru yenilenmiş oldu. Ülkenin 47 eyaletinin 33'üne yönelik sıcak çarpması uyarısı yayınlanırken, yetkililer bol sıvı tüketme ve klima kullanma gibi tedbirler alma çağrısında bulundu.

Aşırı sıcaklar nedeniyle 1 haftada 16 kişi öldü

Japonya'da son günlerde etkili olan aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemişti. Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, 21-27 Temmuz tarihleri arasında 14 eyaletten toplam 16 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiğini, ülke genelinde 10 bin 804 kişinin ise hastanelik olduğunu açıkladı. Hastanelere başvuran 260 kişinin 3 haftadan uzun süre yataklı tedavi gerektirecek derecede ciddi semptomlar gösterdiği belirtilirken, 3 bin 624 kişinin ise kısa süreli tıbbi bakım gördüğü aktarıldı. Hastaneye kaldırılanların yüzde 55,6'sını 65 yaş ve üzeri kişilerin oluşturduğu kaydedildi. - TOKYO