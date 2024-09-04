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Sınıfa giren arıyı öldürmek isteyen öğretmen 15 öğrenciyi hastanelik etti

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Japonya'nın Kyoto eyaletindeki bir ilkokulda öğretmenin sınıfa giren arılara sprey böcek ilacı kullanması sonucu 15 öğrenci hastanelik oldu. Öğrenciler boğaz yanması ve göz yaşarması gibi belirtilerle tedavi altına alındı.

Japonya'da bir öğretmeninin sınıfa giren arılara sprey böcek ilacı ile müdahale etmesi sonucu 15 ilkokul öğrenci hastanelik oldu.

SINIFTA ARI PANİĞİ YAŞANDI

Japonya'nın Kyoto eyaletinde bulunan Joyo şehrindeki Teroda Minami İlköğretim Okulu'nda arı paniği yaşandı. Bir öğretmeninin sınıfa giren arılara sprey böcek ilacı ile müdahale etmesinin ardından 15 öğrencide boğaz yanması ve göz yaşarması gibi belirtiler ortaya çıktı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Okul yönetiminin çağrısı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Böcek ilacından etkilendiği belirlenen 15 öğrenci kısa süre sonra taburcu edilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Yorumlar (1)

Benjamin:

Japonya gibi bir yerden böyle bir haber çıkması enteresan, bizim burası olsa sıradan bir haber olurdu, hatta haberi bile yapılmazdı

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