Jandarma, Öğrencilere Bayrak ve Hediyelerle Ziyarette Bulundu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilerle bir araya gelerek bilgilendirmede bulunarak, Türk bayrağı ve balon hediye etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve İncirliova Jandarma Karakol Komutanlığı Dereağzı İlkokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması münasebetiyle ziyaret edildi. Faaliyette; öğrencilere Jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler verilirken, Jandarma teşkilatı olarak çocuklara her alanda sahip çıkıp değer verildiği kendilerine iletilerek, faaliyet sonunda çocuklara kırtasiye malzemeleri, Türk bayrağı ve balon hediye edildi. - AYDIN