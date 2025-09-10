Jandarma, Öğrencilere Bayrak ve Hediyelerle Ziyarette Bulundu

Haberler

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki Dereağzı İlkokulu'nda jandarma ekipleri, öğrencilerle bir araya gelerek bilgilendirme yaptı. Etkinlikte öğrencilere Türk bayrağı, balon ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve İncirliova Jandarma Karakol Komutanlığı Dereağzı İlkokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması münasebetiyle ziyaret edildi. Faaliyette; öğrencilere Jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler verilirken, Jandarma teşkilatı olarak çocuklara her alanda sahip çıkıp değer verildiği kendilerine iletilerek, faaliyet sonunda çocuklara kırtasiye malzemeleri, Türk bayrağı ve balon hediye edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
