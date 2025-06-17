Jandarma'nın 186. Yılı Gölcük Tabiat Parkı'nda Kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timi, Gölcük Tabiat Parkı'nda göle girerek suyun ortasında dev Türk bayrağı açtı.

Jandarma Teşkilatı, kuruluşunun 186'ncı yılını kutluyor. Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi özel kıyafetleriyle göl sularına girdi. Gölün ortasında açılan dev Türk bayrağı, hem vatandaşlardan hem de bölgeye gelen turistlerden büyük alkış aldı. Gölde, "Jandarmamızın 186'ncı Yılı Kutlu Olsun" yazılı pankartta açıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı o anları sosyal medyada paylaştı. - BOLU