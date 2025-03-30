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İznik'te Bayramlaşma Kuyruğu Uzun Sürüyor

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Bursa'nın İznik ilçesinde bayram namazından çıkan vatandaşlar, bayramlaşma sırasında uzun kuyruklar oluşturdu. Her yaştan insanın sıraya girdiği merasimde, büyükler çocuklara bayram harçlığı ve şeker ikram etti.

Bayramlaşma kuyruğunun sonu görünmedi

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde bayram namazından çıkan vatandaşların oluşturduğu bayramlaşma merasiminde uzun kuyruklar oluştu.

Bursa'nın İznik İlçesi Boyalıca Mahallesinde bayram namazı için camileri dolduran vatandaşlar, çıkışta ise bir biriyle bayramlaştı. Gencinden yaşlısına herkesin sıra olduğu bayramlaşma kuyruğunun sonu görünmedi. Kimi büyükler ellerini öpen çocuklara bayram harçlığı verirken, kimileri ise şeker ikram etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KARATEKİN - Yerel
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