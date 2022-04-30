İzmit Belediyesi'nden Veteriner Hekimleri Odası'na Ziyaret - Haberler

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İzmit Belediyesi'nden Veteriner Hekimleri Odası'na Ziyaret

ANKA - Merve Sabcioğlu - Yerel
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İzmit Belediyesi'nden Veteriner Hekimleri Odası'na Ziyaret

İzmit Belediyesi üst yönetimi, Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası'nı ziyaret etti

İzmit Belediyesi üst yönetimi, Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası'nı ziyaret etti

İzmit Belediyesi Koordinatörleri Hakan Yalçın ve Ozan Aksu ile Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Çetinkaya, Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla Kocaeli Veteriner Hekimleri Oda Başkanı Mehmet Bostancı'yı ziyaret etti.

Ekip, Başkan Bostancı nezdinde bütün veteriner hekimlerin gününü kutlayarak İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet'in selamlarını iletti. Başkan Bostancı, nazik ziyaretlerinden ötürü İzmit Belediyesi üst yönetimine teşekkür etti.

ANKA / Merve Sabcioğlu - Yerel

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