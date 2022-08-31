İzmir haber! Menderes'te Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Menderes'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Menderes Özdere Sedat Balcı Stadı'nda zafer coşkusu Ezginin Günlüğü ile Gece Yolcuları konserleri ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) Kızılçullu Şubesi ile Özdere 14 Evler Halk Oyunları ekibinin halk dansları gösterisi ile yaşandı.

Gecede konuşan Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, şunları söyledi:

"Bugün, yüce Türk milletinin büyük fedakarlıklar verdiği istiklal mücadelesinin zaferle taçlandırıldığı Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramını gurur ve coşkuyla kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan bu zafer, sadece vatan topraklarının düşmandan kurtarılmasını sağlamamış, aynı zamanda Anadolu'nun Türk yurdu olduğu tescillenerek, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş süreci temelleri atılmıştır."