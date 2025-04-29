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İzmir'de Uyuşturucu Ticareti İçin Gizli Bölme Tasarlandı

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İzmir'de durdurulan bir otomobildeki gizli bölme, uyuşturucu ve silah saklamak için tasarlanmış. Polis ekipleri, aracın özel zula sistemi ile 12,5 gram esrar, 15 bin lira nakit para ve bir ruhsatsız silah ele geçirdi. İki şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yapılan otomobildeki zula sistemi polisi bile hayrete düşürdü

İZMİR - İzmir'de şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilin, araç anahtarını yaklaştırınca çalışıp açılan gizli bölmesi içerisinden, uyuşturucu ve silah çıktı. Zulanın çalışma stili polisi bile hayrete düşürdü.

İzmir Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova,Alsancak ve Kadifekale bölgesinde 35 CCV 676 plakalı araçla uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu araç, Ballıkuyu mevkiinde polis ekipleri tarafından durduruldu.

Şeytanın aklına gelmez

Aramada narkotik köpeğinin tepki verdiği alana yoğunlaşan polis ekipleri, orta bölümdeki bir yerdeki bölmenin sonradan tasarlandığını fark ederek araç anahtarını istedi. Şüphelinin anahtarı vermemesi üzerine yapılan çalışmalarda, torpidodaki bir bölmenin de sonradan değiştirildiği, araç anahtarı buraya tutulduğunda orta bölmedeki kilidin açıldığını gördü. Kilitli olarak sistemlenen zula olarak adlandırılan bölmede, 12,5 gram esrar maddesi, 15 bin lira nakit para ve 1 ruhsatsız silah ile 2 şarjör ve 7 mermi ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan İ.G. ve E.A. isimli şüpheli şahıslar polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Yerel
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