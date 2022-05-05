İzmir'de Kiraz Belediye Başkanı ve Kaymakamı Yağmur Duasına Çıktı

İzmir'in Kiraz İlçesi'nde Belediye Başkanı Saliha Özçınar ve Kaymakam Onur Titiz, düzenlenen yağmur duasına katıldı.

İzmir'in Kiraz İlçesi'nde yaşanan kuraklık nedeniyle yöre sakinleri yağmur duasına çıktı. Kiraz'ın Kutlu Başaran Mahallesi'nde topluca namaz kılınıp yağmur yağması için dualar edildi.

Yağmur duasına Kiraz Belediye Başkanı AKP'li Saliha Özçınar ve Kiraz Kaymakamı Onur Titiz de katıldı.

Kiraz Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kiraz Kaymakamımız Onur Titiz ve Belediye Başkanımız Saliha Özçınar Kutlu Başaran Mahallesinde Yağmur duası ve Mevlid programına katıldı" denildi.