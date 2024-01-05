İzmir'de 6 Şubat Deprem Davaları İçin Adalet Nöbeti : "11'inci Ayın Sonunda Tüm Sorumluların Yargılanmalarını Bekliyoruz"

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ – KAMERA: KERİM UĞUR

Adalet Peşinde Aileleri Platformu, üzerinden 11 ay geçen 6 Şubat depremlerine ilişkin davalarda yaşanan hukuksuzlukları protesto etmek için İzmir Adliyesi önünde 'Adalet Nöbeti' tuttu. İzmir Barosu'nun da katıldığı nöbette platform adına açıklama yapan avukat Gökeren Şahin, "Depremin üzerinden 11 ay geçti biz hala adalet bekliyoruz, delillerin toplanmasını, bilirkişi raporlarını, kayıplarımızın bulunmasını bekliyoruz, ihmali bulunan kamu kurum ve kuruluşları için soruşturma izinlerinin verilmesini, şüphelilerin tutuklanmalarını, tutukluların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini, firarilerin yakalanmasını bekliyoruz. 11. ayın sonunda tüm sorumluların yargılanmasını bekliyoruz" dedi.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu ve İzmir Barosu, deprem davalarında yaşanan hukuksuzluklar için bugün Bayraklı Adliyesi önünde "Adalet Nöbeti" eylemi yaptı. öbete İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ve çok sayıda avukat katıldı. Nöbette "Daha kalabalık olabilirdik eğer yaşasalardı", "Katiller taksirle değil, olası kastla yargılansınlar", "Yastayız, adalette ısrarlıyız" pankartları taşındı.

"DEVLETİN ULAŞMASI GEREKEN YERDE DEVLETİN OLMADIĞINI, İNSANLARIN SOĞUKTAN DONARAK ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜK"

Nöbette konuşan İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz, şunları söyledi:

"Bundan tam 11 ay önce, 6 şubat saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş olarak ifade edilen o büyük depremde yaklaşık 55 bin yurttaşımızı kaybettik, 100 binin üzerinde yaralı olduğunu ve 35 binin üzerinde binanın yıkıldığını biliyoruz. Bu depremden hemen sonra, 2 gün sonra biz Hatay'daydık, orada yaşanan dramın ne kadar büyük olduğunu çok yakından görme olanağımız oldu. Hep söylüyoruz, bilim insanları da söylüyor; deprem öldürmez bina, öldürür diye. Evet, gerçekten binaların öldürdüğünü gördük. Ama biz orada başka bir şey daha gördük; bizim oraya ulaştığımızdan 3-4 gün sonrasına kadar orada kurtarma çalışmalarının başlamadığını gördük. Aslında sadece bina öldürmüyor, ihmal öldürüyor, programsızlık, plansızlık öldürüyor, liyakatsizlik öldürüyor. Evet, depremde göçük altında kalan yurttaşlarımıza günlerce ulaşılamadı ve o canlar belki iç kanamadan, belki depremin verdiği asır hasardan dolayı vefat ettiler ve bu insanlar için otopsiler dahi yapılmadı. Eğer otopsiler yapılmış olsaydı ölüm sebepleri en azından ortaya çıkacaktı ve devletin sorumluluğunun varlığı ortaya çıkacaktı. Evet, gerçek sorumlular o zamanlar ortaya çıkacaklardı, müdahale etmeyenlerin sorumluluğundan bahsediyorum. Yaklaşık 13 milyon 500 bin yurttaşımızı etkileyen bir depremdi bu, Türkiye'nin yüz ölçümünün 6'da 1'ini ve 11 ili etkileyen bir depremdi. En çok etkilenen 4 il oldu. Bu illerden bir tanesi Adıyaman'dı. Biliyorsunuz çarşamba günü Adıyaman'da İsias Oteli'nin duruşması yapıldı. Orada 72 genç, çocuk vefat etti, çöken bir binadan, bir otelden dolayı. Neden vefat etti? Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin verdiği bir rapor var o dosyada, bu binada zemin etüdü yapılmamış. Bu bina önce konut olarak yapılmış, sonra otele çevrilmiş, kullanılan demirlerin çapları uygun değil, ayrıca asla kullanılmaması gereken dere kumu kullanılmış. Çarşamba günü yapılan duruşmada 5'i tutuklu 11 sanık hakkında ifadeler alındı, ancak bu sanıklar ne yazık ki adliyeye getirilmedi. Ceza hukukunun en önemli ilkesi olan yüz yüzelik ilkesi orada da ihlal edildi. Yani nereye bakarsanız bakın hukuksuzluk ne yazık ki bu ülkede aldı başını gidiyor. Ben geçtiğimiz dönemlerde şunu söylemiştim, Victor Hugo'nun sözüdür bu: Evet her yerde polis var ama hiçbir yerde adalet yok. Adaleti sağlamanın yolu emniyet güçlerini arttırmak değil, işini gerçektne iyi bilen, liyakatli, becerikli, donanımlı insanlara iyi şeyler yapabilmektir, doğru işler yapabilmektir. Biz gittiğimiz illerde ne yazık ki devletin ulaşması gereken yerlerde devletin olmadığını, insanların soğuktan donarak öldüklerini ne yazık ki gördük ve acı bir tecrübe olarak yaşadık"

"ENKAZ DIŞINDAKİLER BİLE ÖLÜME TERK EDİLDİ"

Basın açıklamasını okuyan Avukat Gökeren Şahin, şöyle konuştu:

"6 Şubat ve sonrasında 35 binden fazla bina yıkıldı ve 300 bine yakını ağır hasar aldı, 1.5 milyon insan evsiz kaldı, en az 50 bin kişi hayatını kaybetti. Bu yıkıma sebep olanlar, tam anlamıyla yargılamaya dahi tabii tutulmadı, adalet karşısında hesap vermediler. 6 Şubat'ı yaşayan bizler enkazdakileri kurtarmayı düşünürken, enkazların dışındakiler bile ölüme terk edildi. Birçok ilde yemek yoktu, su yoktu, karın kışın ortasında çadır bile yoktu. Telefon şebekelerinde bant daraltılması yapılmıştı ve biz o gün çaresiz sadece bekledik. Yasımızı tutamadık. Ölenlerimizin mezarlarının bulunmasını bekledik. Daha kayıplarımızı bulamamışken enkazları kaldırmaya geldiler, gerekli numunelerin alınması için enkazların başında bekledik. Bilirkişi raporlarını bekledik. adliyede savcılar yoktu, savcıları bekledik. Evraklar kayboldu, bulunmasını bekledik.

"SORUŞTURMA EVRAKLARI NEDEN EKSİK, RUHSAT DOSYALARI NEREDE?"

Yitirdiğimiz canlarımıza sebep olan şüpheliler aramızda gezerken acımızın hesabını sormayı bekledik. Dosyalarda tutuklu dahi yoktu, tutuklanmalarını bekledik. Bugün burada süreç boyunca yaşadığımız hukuksal problemleri haykırmak ve nedenlerini sormak için toplandık. 11 ayın sonunda sorulmayan, cevaplanmayan soruları sorarak haykırıyoruz ve cevap istiyoruz. Davası açılmış deprem soruşturmalarında ilk duruşmada sanıklar olmadan yargılama yapılabilir mi? Adliyede dosyaların içerisinde olması gereken soruşturma evrakları neden eksik, zemin etütleri, binaların ruhsat dosyaları, tadilat ruhsatları nerede? Toplam ölü sayısının yanı sıra her apartman/siteye ait ölüm sayıları neden hala net bir şekilde tespit edilmedi? Enkazlardan detaylı ve yeterli delil neden toplanmadı? Enkazlar daha depremin üzerinden 1 ay geçmeden temelleriyle beraber neden kaldırıldı? Bilirkişi raporları neden hala sonuçlanmadı? Sonuçlanan bilirkişi raporları neden izaha muhtaç? Bilirkişi raporları neden teknik üniversitelere gönderilmiyor, raporları değerlendiren üniversite heyet ve kurulları ile ilgili açıklama istiyoruz.

"NEDEN HİÇBİR KAMU KURUM VE KURULUŞU İÇİN SORUŞTURMA İZNİ YOK?"

Neden şüphelilerin neredeyse tamamı bilinçli taksirle adam öldürme suçundan yargılanıyor? Adil olan para hırsı ve açgözlülük saikleriyle onlarca insanın ölmesini göze alarak bina inşa edenlerin, tadilat yapanların, imar izni verenlerin, yeterince denetlemeyenlerin olası kastla adam öldürme suçundan yargılanması değil mi? Neden bazı dosyalarda şüpheliler tutuklu yargılanıyor iken diğer dosyalarda sadece 'yurt dışı çıkış yasağı' gibi son derece yetersiz tedbir kararları veriliyor? 11 ay geçmesine rağmen neden hiçbir kamu kurum ve kuruluşu için verilen bir soruşturma izni yok?

"ADALET ENKAZ ALTINDA KALMASIN DİYE..."

Depremin üzerinden 11 ay geçti biz hala adalet bekliyoruz, delillerin toplanmasını, bilirkişi raporlarını, kayıplarımızın bulunmasını bekliyoruz, ihmali bulunan kamu kurum ve kuruluşları icin soruşturma izinlerinin verilmesini, şüphelilerin tutuklanmalarını, tutukluların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini, firarilerin yakalanmasını bekliyoruz. Evrakların ortaya çıkartılıp dosyaya eklenmesini bekliyoruz. Taksirle değil kasten adam öldürmekle yargılanmalarını bekliyoruz. 11. ayın sonunda tum sorumluların yargılanmasını bekliyoruz. Mücadelemiz bitmedi, bugün burada sadece 6 Şubat'ta ölenlerin hesabını sormak için değil 6 Şubat'ta enkaz altında ölmeyen ancak hala insani bir yaşam bekleyen, depremden sağ kurtulan insanların haklarını sormak için bulunuyoruz, burada henüz depremi yaşamamış ancak bizi ölüme daha yaşamadan mahkum edenlerden dirençli kentler talep etmek icin bulunuyoruz. Birgün biz de enkaz altında kalıp bizim yerimize geride kalanlarımız adalet arayışında kalmak zorunda olmasın, adalet enkaz altında kalmasın diye bulunuyoruz"

"SUÇLULARIN YARGILANMASINI VE TUTUKLANMASINI İSTİYORUZ"

Açıklamanın ardından depremde yakınlarını kaybeden Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri de söz aldı. Yakınlarını kaybedenler, şunları söyledi:

"-6 Şubat'ta Selim Köse Apartmanı Antakya'da kız kardeşim ve iki küçük yavrusunu kaybettik. Suçluları biliyoruz, sorumluların yakalanmasını, yargılanmasını ve tutuklanmasını istiyoruz. Bakın bu ülkeye olan güvenimizin, bu ülkeye güven duyabilmemiz için, bu ülkenin vatandaşı hissedebilmemiz için, adalet duygumuzun sağlanabilmesi için suçluların yargılanmasını ve tutuklanmasını istiyoruz"

"BENİM ÇOCUKLARIM TOPRAĞIN ALTINDAYKEN ONLAR ARAMIZDA DOLAŞIYOR"

-Ben 6 şubat depreminde 3 çocuğumu kaybettim, bir kızımı ve iki torunumu. Hasan Köse Apartmanı'nda imzası olan, onayı olan bütün sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Benim çocuklarım toprağın altındayken onlar aramızda dolaşıyorlar. Ben hukuka, adalete güvenmek istiyorum.

"TÜM AİLEMİ KAYBETTİM, SADECE BEN KALDIM, SORUMLULARIN HEPSİ GEZİYOR"

-Adana Tutar Yapı Sitesi'nde tüm ailemi kaybettim, sadece ben kaldım. Sorumluların hepsi geziyor, kimlerin olduğunu da biliyoruz, isim isim biliyoruz. İsimlerini de verdik ama ne tutuklama var ne sorgulama var ne bir şey var. Bu adalet mi? Adalet istiyoruz. Sadece benim için değil, o apartmanda 63 vatandaşımız vefat etti. Hepsinin adına buradan ben sesleniyorum, adalet istiyoruz, hepsinin tutuklanmasını istiyoruz"