İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Küçükbaş Üreticisine Desteği Sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, küçük üreticiye yönelik desteğini sürdürüyor. Dağıttığı küçükbaş hayvan sayısı 13 bini aşan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Beydağ'da 56 üreticiye 218 hayvan daha hibe etti. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu "Onlar sizin geleceğiniz. 3'ü 10, 10'u 100, 100'ü bin yaparak bu kaderi değiştireceğiz. Bunu yapmak sizin, size destek vermek de bizim ellerimizde" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin küçük üreticiye desteği artarak devam ediyor. Bugüne dek hibe ettiği küçükbaş hayvan sayısı 13 bini aşan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Beydağ'da eğitimlerini tamamlayan 56 üreticiye daha 218 küçükbaş hayvan dağıttı. İlçedeki törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, kooperatif, birlik ve oda başkanları, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN ÜÇ KOYUN ALDI, SÜRÜ YAPTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinden faydalanıp üç koyun alarak üreticiliğe başlayan Fatma Çetindağ, " İzmir Büyükşehir Belediyesi ve başkanı çok kıymetli ve duyarlı. Benim 48 tane koyunum oldu. Çok memnunum. Koyunların kıymetini bilin, satmayın. Ben hiç satmadım. Baktım ve ürettim. Sizler de bakın ve üretin" dedi.

"BU KADERİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ise "Fatma Hanım iki kelimeyle bütün işi özetledi. 3 koyun, 48 koyunluk sürü olmuş. Bundan daha güzel bir örnek olamaz" dedi.

Tarıma verilen önemin temelinde kendi kendine yeten bir ülke olma hedefinin bulunduğunu söyleyen Özuslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer tarımı yok ederseniz, diz çöktürürseniz bu ülkeyi diz çöktürürsünüz. Bunun siyaseti, partisi olmaz. Eğer üreticinin kolunu kanadını kırarsanız siz bu ülkeyi teslim alırsınız. Bunu iyi biliyorlar. 2008 yılında 1,1 milyon kayıtlı çiftçi varmış. Bugün ne kadar? 493 bin kişi! Ne oldu 600 bin kişiye? Bunu Beydağ meydanından sormayacağız da nereden soracağız? İşte diz çöktürmek budur. Bu oyunlara gelmeyeceğiz. Üreteceğiz ve karnımızın doyduğu yerde kalacağız. Beydağ'ın çocukları burada tarımla uğraşacak."

Küçükbaş hayvan dağıtımlarının süreceğini de belirten Özuslu, "Onlar sizin geleceğiniz. Onlara iyi bakacaksınız. 3'ü 10, 10'u 100, 100'ü bin yaparak bu kaderi değiştireceğiz. Bunu yapmak sizin, size destek vermek bizim ellerimizde" ifadelerini kullandı.

"TUNÇ SOYER BİZİM İDOLÜMÜZ"

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar ise "30 Mayıs 2019'da burada 130 üreticiye 520 tane koyun dağıtmıştık. Gittik köylere, yerinde gördük. Şu anda sayıları binleri geçti. Biz Büyükşehir'den aldığımız destekle, Başkanımız Tunç Soyer'in 'Başka Bir Tarım Mümkün' vizyonunu Beydağ'da uyguluyoruz. Kendisi bizim idolümüz" dedi.

ÜRETİCİ TEMSİLCİLERİNDEN TEŞEKKÜR

Kiraz Çömlekçi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Soner Kılıçaslan da "'Başka Bir Tarım Mümkün' diyerek yola çıkan Başkanımız Tunç Soyer ve ekip arkadaşları üreticiden alıp yetiştiriciye vererek hem bizleri destekliyor hem de sizi tarım ve hayvancılığa yönlendiriyor" diye konuştu.

Beydağ Ziraat Odası Başkanı Ünal İçmesu ise Türkiye'de ilk olarak İzmir'de bir belediye bünyesinde Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın kurulduğunu belirterek "Bize katkılarından dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

BÜYÜKŞEHİR'DEN 3 YILDA DESTEK YAĞMURU

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tüm ilçelerine olduğu gibi Beydağ'a da 2019-2022 yılları arasında önemli destekler verildi. Kooperatiflerin yaygınlaştırılması ve pazarlama imkanlarının desteklenmesi için Beydağ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne 6 tonluk süt soğutma tankı hibe edildi. Baraj gölünde yapılan küçük ölçekli balıkçılığın geliştirilebilmesi için S.S. Beydağ Su Ürünleri Kooperatifi ortaklarının kullanımı için 2 tekne verildi.

Yangına Dirençli Ekolojik Ağaçlandırma Projesi kapsamında muhtelif mahallelerde toplam 41 bin 735 meyve fidanı dağıtıldı. Yerel bitki türlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için Beydağ Belediyesi'ne ait tarım arazisinde yetiştirilen salep yumruları alındı. İstiridye mantarı yetiştiriciliği konusunda eğitim alan çiftçilere üretim materyali desteği verildi. Bitkisel Üretimde Hastalık ve Zararlılar projesi kapsamında kestane ağaçlarında görülen kanser için 809 kilogram göz taşı, 956 koruyucu gözlük, bin 434 litre ardıç katranı ve bin 946 litre çamaşır suyu dağıtıldı. Küçükbaş Hayvancılığın Desteklenmesi projesi kapsamında 99 üreticiye toplam 2 bin 892 çuval (144 bin 600 kilogram) kuzu büyütme yemi hibe edildi ve 130 üreticiye 520 küçükbaş hayvan verildi.

ANKA / Yerel