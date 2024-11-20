İzmir Barosu'ndan Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü Açıklaması

(İZMİR)- İzmir Barosu, "Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü" dolayısıyla açıklama yaptı. Baro'nun LGBTİ+ Hakları Komisyonu üyesi Tuğçe Güvercin, "Transların insan haklarının sistematik bir şekilde ihlal ediliyor olmasının sebebinin farkındayız ve korkmuyoruz. Hem yerel hem de merkezi yönetim birimlerinde translar, tüm temel hak ve özgürlüklerinden eşit bir şekilde yararlandırılana dek bu mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

İzmir Barosu tarafından "Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü" dolayısıyla baro binası önünde basın açıklaması yapıldı. İzmir Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu üyesi Tuğçe Güvercin, transların insan haklarının ihlal edildiğine dikkat çekerek "Bugün 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü. Trans artılara yönelen nefret suçları bir küresel sorun olabilir ama bu, Türkiye'deki sistematik nefret politikalarının üstünü örtmek için bir bahane olamaz. Siyasi iktidar eliyle sürekli olarak, devletin tüm imkanları kullanılarak, yaşatması gereken sistemin tam tersi yönde kullanılması; öldürmesi, ayrıştırması, dışarıda bırakması, duymaması, görmemesi kabul edilebilir değildir" dedi.

"Herkesi bu mücadeleyi ortak bir bilinçle sahiplenmeye davet ediyoruz"

"Avukatlık, sınıfsal eşitsizliklerin derinleştiği, kimlik temelli ayrımcılıkların yaygınlaştığı bir dönemde, adalet arayışının ön cephesidir" diye devam eden Güvercin, şunları kaydetti:

"Transların maruz kaldığı hak ihlallerine karşı sessiz kalmak, yalnızca zulmü onaylamak anlamına gelir; toplumsal eşitlik ve özgürlük, ancak herkesin hakkını savunma iradesi gösterildiğinde gerçek anlamını bulabilir. 20 Kasım, bu sorumluluğun hatırlatıldığı, nefret suçlarına karşı birlikte mücadele etmenin öneminin vurgulandığı bir gündür. Trans artı mücadelesinin, halkların özgürlük, eşitlik ve adalet arayışıyla sınıf mücadelesinin, mevcut düzenin yarattığı karanlığa karşı verilen tüm direnişlerin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak herkesi bu mücadeleyi ortak bir bilinçle sahiplenmeye davet ediyoruz.

"İnsan haklarının hiçbir şekilde ihlal edilmemesi için üstümüze düşeni yapacağız"

Bir kez daha belirtiyor ve üstünü tekrar tekrar çiziyoruz ki transların insan haklarının eşit bir şekilde uygulanması ve hiçbir şekilde ihlal edilmemesi için üstümüze düşeni yapacağız ve bu mücadeleyi bırakmayacağız. Transların insan haklarının sistematik bir şekilde ihlal ediliyor olmasının sebebinin farkındayız ve korkmuyoruz. Hem yerel hem de merkezi yönetim birimlerinde translar, tüm temel hak ve özgürlüklerinden eşit bir şekilde yararlandırılana dek bu mücadeleye devam edeceğiz. Yeniden ve bir kez daha haykırıyoruz: Nefrete inat, yaşasın hayat."