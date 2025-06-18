İZBAN'da Sigara İçen Magandadan Güvenlik Görevlimize Saldırı: Seydihan Alsaç Hayatını Kaybetti

İZBAN'da Sigara İçen Magandadan Güvenlik Görevlimize Saldırı: Seydihan Alsaç Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Menderes ilçesinde İZBAN'da sigara içen bir yolcuyu uyaran güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç, saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan tutuklandı. Alsaç'ın cenazesi ise gözyaşlarıyla uğurlandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde şehir içi banliyö treni İzban'da sigara içen bir magandayı uyarmasının ardından saldırıya uğrayan ve göğsüne aldığı darbeyle hayatını kaybeden güvenlik görevlisi, son yolculuğuna uğurlandı.

16 Haziran'da saat 18.00 sıralarında, Cumaovası İZBAN İstasyonu'nda meydana gelen arbedede, tren içinde sigara içen ve trenin kapılarını tutarak hareketini engelleyen M.D. adlı bir yolcuya güvenlik görevlileri Adnan Menderes Havalimanı istasyonunda müdahale etti. Yolcu, Cumaovası İstasyonu'nda trenden indirildi ancak tüm uyarılara rağmen agresif tavırlarını sürdürdü. Bunun üzerine yolcu ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede İZBAN'da görev yapan güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç (44), göğsüne ve kafasına aldığı darbe nedeniyle yere yığıldı. Alsaç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ve anjiyo yapılan Alsaç'ın, göğsüne aldığı darbe sonucu damar yırtılması meydana geldiği bildirildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Alsaç, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan saldırgan M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözyaşlarıyla uğurlandı

Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Seydiha Alsaç'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Buca Yıkıkkemer Ulucamii'nde düzenlenen cenaze namazına ailesi, yakınları, sevenleri ve meslektaşları katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alsaç'ın cenazesi gözyaşlarıyla uğurlandı. Seydihan Alsaç'ın naaşı, defnedilmek üzere Buca Kaynaklar Yeni Mezarlık'a götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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