İyilik Şampiyonası'na Tam Bana Göre Gençlik Festivali'nden ödül

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Türkiye genelindeki AK Parti belediyeleri arasında düzenlenen "Tam Bana Göre Gençlik ve Yerel Yönetimler" temalı proje yarışmasında Tuzla Belediyesi'nin 'İyilik Şampiyonası' yarışması ödüle layık görüldü.

Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Türkiye genelindeki AK Parti belediyeleri arasında düzenlenen "Tam Bana Göre Gençlik ve Yerel Yönetimler" temalı proje yarışmasında Tuzla Belediyesi'nin ' İyilik Şampiyonası' yarışması ödüle layık görüldü. Ödülü Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den aldı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca Ankara'daki Başkan Millet Bahçesi'nde düzenlenen Gençlik ve Yerel Yönetimler temalı 'Tam Bana Göre Festivali' başladı. Festivalde Türkiye genelindeki AK Parti belediyeleri arasında "Tam Bana Göre Gençlik ve Yerel Yönetimler" temalı proje yarışması düzenlendi. Yarışmada Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen gençlerin iyilikte yarıştığı ' İyilik Şampiyonası' ödüle layık görüldü. Ödülü Başkan Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den aldı.

"Festivalde güzel bir ödül aldık"

Başkan Yazıcı, "AK Parti Genel Merkezimizin düzenlemiş olduğu Tam Bana Göre Gençlik Festivali'ndeyiz. Gerçekten festivalde muhteşem manzaralar ile karşılaştık. Her belediye muhteşem stantlar kurmuşlar. Çok inovatif içerikler ile gençliğe yönelik sosyal, kültürel, bilim ve sanata yönelik birçok etkinliği gördük. Tuzla Belediyesi olarak burada yerimizi aldık. İyilik Şampiyonası ile yarışmaya katılmıştık. Festivalde güzel bir ödül aldık. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ödül alan diğer belediyeleri de tebrik ediyorum" dedi.

"Geleceği gençlerle birlikte çizeceğiz"

Başkan Yazıcı, "Gençlerle birlikte geleceği çizme konusunda Tam Bana Göre Festivali, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, 'Biz gençlikle beraber, gençlerle birlikte siyasete başladık. Gençlikle beraber yürüdük ve gençler birlikte geleceğe de yürüyeceğiz' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız çok net altını çizdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile gençlerle birlikte yürümenin keyfini, mutluluğunu ve geleceğe emin adımları birlikte atıyoruz. Bütün gençlere buradan selam olsun. Gençlerle beraber bilim, sanat, teknoloji dahil olmak üzere geleceği birlikte çizeceğiz" dedi.

İyilik Şampiyonası, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Tuzla Belediyesi tarafından İstanbul'da gerçekleştirildi. Lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 4 bin genç, kendi aralarında kurdukları bin takım ile 11 farklı görevde iyilikte yarıştı. - İSTANBUL