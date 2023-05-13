İyi Parti Aksaray Milletvekili Adayı Ertürk'ten Hazine Arazisinin Kiralanmasında Yolsuzluk İddiası: "Amaç Lavanta Ekmek Değil Hazine Arazisine Çökmek"

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Adayı Ali Abbas Ertürk, Armutlu köyünde Hazine arazisinin lavanta ekimi için çok düşük bir bedelle AKP’lilere kiralandığını, valiliğin işlemi iptal etmesine karşın işgalin devam ettiğini ileri sürdü. Ertürk, "Amaç burada lavanta ekmek değil, milletin Hazine arazisine çökmek” dedi. Hayvanları araziye girdiği için 1,5 milyon liralık tazminat davası açılan Süleyman Tuğrul Elçi ise "Lavanta bile yoktu içinde sadece lavantanın kuru çöpleri vardı. Benim yirmi yıllık birikimim bir milyon etmiyor" diyerek tepki gösterdi.

KEMAL ONUR ATALAY

İyi Parti Aksaray Milletvekili Adayı Ali Abbas Ertürk, Armutlu köyünde Hazine arazisinin lavanta ekimi için çok düşük bir bedelle AKP'lilere kiralandığını, valiliğin işlemi iptal etmesine karşın işgalin devam ettiğini ileri sürdü. Ertürk, "Amaç burada lavanta ekmek değil, milletin Hazine arazisine çökmek" dedi. Hayvanları araziye girdiği için 1,5 milyon liralık tazminat davası açılan Süleyman Tuğrul Elçi ise "Lavanta bile yoktu içinde sadece lavantanın kuru çöpleri vardı. Benim yirmi yıllık birikimim bir milyon etmiyor" diyerek tepki gösterdi.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Adayı Ali Abbas Ertürk, Aksaray'ın Armutlu köyünde Hazine arazisinin kiralanmasında yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Ertürk, şunları söyledi:

825 DÖNÜM ARAZİNİN YILLIK BEDELİ 1400 LİRA

"Bundan yaklaşık iki yıl önce Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesi olarak çarşaf çarşaf reklamları yapılan lavanta bahçesindeyiz. Armutlu halkı yanımızda, lavanta bahçesi diye geldiğimiz yerde bir lavanta yok ama avanta var. O duyurunun lavanta değil avanta olduğunu görüyoruz. Burası Armutlu'nun Eşekkıran mevkiinde 825 bin metrekare bir alan. Bundan üç yıl önce Ahmet Cemal Dinçay adında bir vatandaş burayı kiralıyor. Kim bu Ahmet Cemal Dinçay? Aksaray'dan değil, Karaman'dan AK Parti'nin 2015'ten sonra gençlik kolları başkanlığını yapan bir arkadaş. Lavanta dikmek için kiralamış, normal diyelim. Hazine arazisini ne kadar paraya kiralamış? Bize gelen bilgiler ve yalanlanmayan rakama göre Armutlu halkının malı, alın teri olan bu 825 dönüm arazinin yıllık bedeli 1.400 lira. Bu paraya bırakın 825 dönüm arazi kiralamayı, TOKİ'de 80 metrekare evin 15 günlük kirasını ödeyemezsiniz. Bu parayla bir çuval para alamazsınız.

"AMAÇ LAVANTA EKMEK DEĞİL, ARAZİYE ÇÖKMEK"

Daha önce İlknur İnceöz örneğinden alışığız bunlar da ödedi mi bilmiyoruz. İnşallah açıklama yapılır. Ahmet Cemal Dinçay burayı kiraladıktan sonra duyurusunu yapıp lavanta bahçesi dedikten sonra, şirketin hissesinin bir kısmını AK Parti Milletvekili Adayı, eski İl Başkanı Hüseyin Altınsoy'un yardımcısı, AK Parti'nin Aksaray İl Başkan Yardımcısı İbrahim Ulusoy isimli şahsa devrediyor. Önce Hazine arazisini bedavaya kapatıyorlar ondan sonra AK Parti'nin il başkan yardımcısı ortak oluyor. Burasını devraldıktan sonra vatandaşlarımız bize olayı anlattı. Amaç burada lavanta ekmek değil, milletin Hazine arazisine çökmek. Bahçe falan olmayınca, tel çit olmayınca, bir çoban vatandaşımız bilmediği için hayvanları girip otlatıyor burada ve bu vicdansızlar, o vatandaşımıza bir 1,5 milyona yakın tazminat açıyor. Biz bu konuyla ilgilendik bize bilgi de geldi, güya iptal yazısı yazıldı. Ondan sonra bu şirket tabi burayı gözüne kestirmiş boşaltmaz oldu. Valilik iptal yazısı yazdıktan sonra gördüğünüz bu araziyi tel çitlerle çevirdiler. Biz hukuk devletiysek bir idari kararla burası iptal edildiyse ve burada çalışmaya devam ederseniz adınız işgalci olur sizin. Bu bir işgaldir! Armutlu vatandaşının hakkını, hepimizin devlet hazinesinin malını, AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Karaman AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'nın kurduğu şirket şu an işgal etmektedir."

"OY İSTEMEK YERİNE BURAYA UĞRASAYDI"

Hazine arazilerine 30 yıl önce sırf başını sokabilmek için ev yapan vatandaşların başına birçok iş geldiğini söyleyen Ertürk, şunları söyledi:

"Buraya kocaman bir kasaba kurulur ama hiç kimse kılını kıpırdatmıyor. AK Parti kendi köy temsilcisi il başkanlarına iletmiş, vatandaş bir dilekçe yazıp valiliğe götürmüş burada işgal var bunu önleyin diye. Sayın Vali keşke birkaç gün önce AK Parti'ye oy istemek yerine Armutlu'ya gelirken buraya da uğrasaydı. Buradan devlet kurumlarına çağrı yapıyoruz; Hazinenin malına sahip çıkın, yağmalatmayın bu işgali sonlandırın! Milletvekillerine çağrı yapıyorum; Cengiz Aydoğdu'ya, Hüseyin Altınsoy'a, Ramazan Kaşlı'ya çağrı yapıyorum. Milliyetçilik vatanımızın tek çakıl taşına sahip çıkmak değil mi Sayın Kaşlı? Birileri vatan topraklarına ihanet ederken birileri de Hazine topraklarımıza ihanet ediyor. Bu şehirde niye hiçbirinizden ses çıkmıyor? Aksaray'ın taşını toprağını savunmak, korumak değil mi gerçek milliyetçilik? Biz milliyetçilikten bunu anlamaz mıyız ama bundan sonra yapacakları açıklama belli. Yine 'Milli birliğimiz, vatan, bayrak sevdası' diyecekler ama milletimizin haklarını mülkünü yağmalamaya devam edecekler."

"GENÇLERE TARIM ARAZİSİ VERMEDİLER"

AKP Armutlu Gençlik Kolları Başkanı Rafet Asal ise şunları söyledi:

"Ben bu köyde yaşıyorum. İşimiz tarım ve hayvancılık. Armutlu'da herkes bilir ki tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Bizim buraya gelmeye yüzümüz yok çünkü burayı tel çitlerle çevirdiler, gençlere tarım arazisini vermediler. Biz Armutlu gençleri olarak yapacağımızı yapamadık. Ali Başkan'ın dediği gibi çanak tutanlara verildi, burası çit tellerle çevrildi. Gelen hayvanlar bu araziye giremedi girene de bir buçuk milyon tazminat davası açmaya kalktılar. Sayın Başkanımın yanında şunu ifade etmek istiyorum; ben Armutlu köyü AK Parti Gençlik Kolları Başkanıyım. Bizim AK Parti'ye dahil verdiğimiz dilekçelerin hiçbiri karşılık almadı ama Sayın Başkan buraya geldi. Benim için köyüme geldiyse benim başımın tacıdır. Siyasi konuşmam gerekirse benim burada olmamam gerekir ama ben hak ve adalet için buradayım. Ali Başkan'ın yanındayım ve bana yarın 'Başkanlıktan çıkaracağız' diyeceklerini biliyorum, hiç umurumda değil.

"BİZ GENÇLER OLARAK BU ÇİTLERİ YIKACAĞIZ"

Benim köyüme gelen, benim köyüm için mücadele edenlerin yanındayım ve başkanımızın yanındayım. Buradaki bütün genç arkadaşlarımla valiliğe dilekçemizi verdik. Daha önce nasıl dağıtıldıysa genç çiftçilere araziler, bizim gençlerimize de öyle 20-50 dekar arazi verilsin ki evlendiğinde bir ekmek yesinler, bir tarlaları olsun. Yine biz kira parasını ödeyelim ama bunu yapmadılar. Bir kişinin adına verdiler burada bir rant sağlamaya çalıştılar. Yaşlı amcalarım, genç arkadaşlarım burada, biz burada ekin ektiğimiz zaman hayvancılığa katkımız olacak. Arpa, buğday ektiğimiz zaman Türkiye ekonomisine bir katkımız olacak ama başkanımın dediği gibi çanak tutanlara verildi ve üç senedir burası bu şekilde mağdur kaldı. Bu Armutlu köyüne reva mı, değil. Biz gençler olarak bu çitleri, engelleri yıkacağız. Gerektiği gibi sürüp ekeceğiz devlet derse ki yanlış yapıyorsun, kirasını ödemeye razıyız."

"BENİM 20 YILLIK BİRİKİMİM 1 MİLYON ETMİYOR"

Hayvanları araziye girdiği için bir buçuk milyonluk tazminat davası açılan Süleyman Tuğrul Elçi ise şunları söyledi:

"Hayvancılık yapıyorum, krediyle hayvan aldım. Karaman AK Parti Gençlik Kolları Başkanı buraya geldi. Benim hayvanlarım araziye girmiş, girme durumu yok ama girmiş gösterdiler. Lavanta bile yoktu içinde sadece lavantanın kuru çöpleri vardı. Ekmek, sürmek yok tabi teşvikini almış. Süleyman Tuğrul Elçi'nin koyunları araziye girdi diye bana bir buçuk milyonluk dava açıldı. Bir buçuk milyonu duyunca psikolojim bozuldu. Benim yirmi yıllık birikimim bir milyon etmiyor. Savcılık takipsizlik kararı verdi, savunma yazdık, gittik geldik masraf ettik. Ali Abbas Başkanım bunu çözecek inşallah. Ben 50 yaşındayım istemiyorum, ama köyde hayvancılık yapıp bir tarlası olmayan gençlere dağıtılsın. Bir kişiye peşkeş çekilmesin yazık. Vatandaşlara dağıtılsın bize yapılan haksızlığı da başkanım çözecek güveniyoruz."