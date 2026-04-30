İtalya'dan Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e kınama

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla geçen hafta İtalya'nın Sicilya Adası yakınlarından yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail'in hukuk dışı müdahalesi ile karşılaştı. Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada, İsrail donanmasının 345 aktivisti taşıyan 58 tekneden en az 22'sine Yunanistan'ın Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda müdahale ettiği bildirildi. İsrail'in bu adımına İtalya'dan kınama geldi. İtalya Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "hukuka aykırı olarak gözaltına alınan" tüm İtalyanların derhal serbest bırakılmasını talep edildi. İsrail'in uluslararası hukuka uyma ve gemide bulunanların güvenliğinin garanti altına alınması çağrısı yapılan açıklamada, "Hükümet, iş birliğimiz çerçevesinde ve uluslararası hukuka uygun olarak Gazze'ye insani yardım sağlamaya devam etme taahhüdünü yeniden teyit etmektedir" denildi. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı