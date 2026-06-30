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Hasan Altun'un acı günü

Hasan Altun'un acı günü
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Gaziantep Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun'un yeğeni, İsviçre'de tedavi gören 3 çocuk babası Mehmet Yener (47) hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi Türkiye'ye getirilerek toprağa verildi.

Gaziantep'in Araban ilçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun'un yeğeni, İsviçre'de yaşayan 3 çocuk babası Mehmet Yener, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

47 yaşındaki Mehmet Yener'in, İsviçre'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haber, Araban ilçesinde üzüntüye neden oldu. Yener'in cenazesi, sabah saatlerinde Türkiye'ye getirilerek Araban Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından, ilçeye bağlı kırsal Fakıllı Mahallesi Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, Yener, Odu ve Altun ailelerinin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehmet Yener'in taziyesinin, Fakıllı Mahallesi Taziye Evi'nde kabul edileceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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