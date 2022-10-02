Taksim'de aniden bastıran yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı

İSTANBUL - İstanbul'da kısa süreli aniden bastıran yağış, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul'da sabah saatlerinde kısa süreli aniden yağış etkisini gösterdi. Bazı bölgelerde yoğun bir şekilde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesindeki vatandaşlar, aniden bastıran yağış nedeniyle bina altlarına, işyerlerine sığındı. Tedbirli bir şekilde yola çıkanlar ise şemsiyeleriyle yollarına devam etti. İstiklal Caddesi girişine gelen bazı vatandaşlar ise, yağışlı havadan faydalanmak için şemsiye satarak para kazanmaya çalıştı.